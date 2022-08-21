"Все ребята хорошо работают. Мы им очень благодарны, ведь они понимают, что нам нужно будет играть в такое время. Поэтому они должным образом относятся к тренировкам, очень хорошо работают.

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Относительно чрезмерных эмоций во время тренировок... Мы настраиваем ребят на хорошую игру и должны делать свою работу. Но они понимают, что скоро будет официальный матч и поэтому сами себя готовят, а мы им в этом помогаем. Поэтому это здоровое спортивное настроение. Оно должно быть таким до игры, все должны быть готовы.

С новыми мячами от PUMA, которыми будут играть все клубы УПЛ в новом сезоне, первые два дня было тяжело работать, нужно было привыкать. Сейчас уже все хорошо, ребятам нравятся эти мячи. В атаке вообще все хорошо – после удара мяч летит так, что вратари не понимают, куда он будет направляться.

А что касается новичков, которые пришли к нам летом... Уже прошло некоторое время, и мы считаем, что все ребята хорошо влились в коллектив", – цитирует Ратия официальный сайт Металлиста.

Напомним, харьковчане стартуют в новом сезоне УПЛ выездным матчем против Руха. Встреча состоится 24 августа в 15:00.

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