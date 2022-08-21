"Всі хлопці добре працюють. Ми їм дуже вдячні, адже вони розуміють, що нам потрібно буде грати в такий час. Тому вони належним чином ставляться до тренувань, дуже добре працюють.

Минай підписав досвідченого захисника з УПЛ

Щодо надмірних емоцій під час тренувань... Ми налаштовуємо хлопців на гарну гру і мусимо робити свою роботу. Але вони розуміють, що вже скоро буде офіційний матч і тому самі себе готують, а ми їм у цьому допомагаємо. Тому це здоровий спортивний настрій. Він має бути таким до гри, всі мусять бути готові.

З новими м'ячами від PUMA, якими будуть грати усі клуби УПЛ в новому сезоні, перші два дні було важко працювати, потрібно було звикати. Зараз вже все добре, хлопцям подобаються ці м'ячі. В атаці взагалі все добре – після удару м'яч летить так, що воротарі не розуміють, куди він прямуватиме.

А щодо новачків, які прийшли до нас влітку... Вже пройшов деякий час і ми вважаємо, що всі хлопці добре влилися в колектив", – цитує Ратія офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, харків'яни стартують у новому сезоні УПЛ виїзним матчем проти Руха. Зустріч відбудеться 24 серпня о 15:00.

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