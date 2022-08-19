Динамо впервые пропустило в номинально домашнем матче квалификации Лиги чемпионов 20222/23 – это сразу повлекло за собой дебютное поражение. После недели максимального набора очков пришло разочарование в виде вылета Зари. А спустя еще 7 дней СК Днепр-1 провально стартовал в плей-офф Лиги Европы. Если наши команды в Лиге конференций хотя бы выигрывали первый матч, а уже потом вылетали, то команда Кучера рискует не набрать ни одного очка этим летом. Впрочем, групповой этап третьего по рангу еврокубка никуда от днепрян не денется. Даже в случае вылета от киприотов можно будет исправить ситуацию осенью, пусть уже и не в ЛЕ.

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По одной команде в каждом турнире. Такой расклад выглядит наиболее вероятным после первых матчей плей-офф двух более статусных еврокубков. Динамо переместится ниже в Лигу Европы, СК Днепр-1 все четче манит Лига конференций. Хочется надеяться хотя бы на характер и положительные результаты в ответных матчах. Однако история неумолима. Киевляне не проиграли всего 1 из последних 6 матчей против Бенфики. Тот матч завершился со счетом 0:0, а сейчас получили самый популярный результат дуэлей с лиссабонцами – 0:2.

Так точ все надежды на Днепр-1, который во втором тайме показал потенциал для камбэка. Здесь как раз команда Кучера пошла против истории. Впервые за время выступлений в еврокубках украинский клуб уступил представителю Кипра. Ничьи раньше были столь же часто, как и победы. А вот фиаско премьерное. Напомнило это немного историю Металлиста в том же плей-офф Лиги Европы. Ровно 12 лет назад харьковчане минимально победили на выезде, после чего соперник вел в 2 гола и был близок к реваншу. Наша команда все же забила Омонии дважды и свела ответный матч к ничьей. Кто знает, возможно, на этот раз снова удастся победить хотя бы на выезде, чтобы о домашних мучениях удалось забыть? Тем более что в родных стенах ни Шахтер, ни Металлист киприотов не побеждали, тогда как на выезде – исключительно триумфы.

Пока Украина буксует, наши конкуренты вырываются вперед. Норвегия набирает настолько стремительно, что уже обошла Россию, которыя исключительно благодаря ничем не мотивированному подарку от УЕФА набрала аж 4,333. Скандинавы обычно выбирают близко к максимуму. Двух минимальных побед хватило, чтобы оторваться еще на 0,5 очка. Солидно набрала Чехия, упорно сокращающая отрыв от украинцев. Кому проиграла Ворскла? Хороший и грустный вопрос. Милости прошу – скромный чешский середняк Словацко по всем статьям вынес шведский АИК 3:0. Обидчики Зари тоже не впечатлили. Румынская Университатя только благодаря удалению и пенальти спаслась от поражения в первом матче против Хапоэль Беэр-Шева.

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Швейцария выиграла лишь 1 матч, а еще двое представителей потерпели фиаско, причем Базель уступил софийскому ЦСКА совершенно сенсационно. Проблема в том, что вес каждого заработанного конкурентами очка больше, чем у украинских клубов. Ведь все наши соседи, с которыми достаточно большая плотность в борьбе за места с 12 по 17 места, делят свои баллы на 4 представителей, а не 5. Сербия набирает крохи, но у нас и того нет. Поэтому мечты хотя бы об 11 месте и прямой путевке в Лигу чемпионов (при определенных обстоятельствах, когда еврокубок выиграет клуб, который и так проходит в ЛЧ по итогам своего чемпионата) становятся все более далекими от реальности.

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