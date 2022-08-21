Центральный защитник Металлиста Юрий Кравчук продолжит карьеру в Минае, сообщает пресс-служба "лисов".

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28-летний защитник перешел в команду Владимира Шарана на правах аренды и подписал с закарпатцами соглашение сроком на один год. В новом клубе Юрий будет выступать под номером 5.

Напомним, Кравчук – воспитанник Черноморца, за который и дебютировал на взрослом уровне. Успел поиграть за одесские СКА и Жемчужину, новокаховскую Энергию, Горняк-Спорт и Львов (дебютировал в УПЛ). С 2021 года выступает за Металлист. Прошлый сезон на правах аренды провел в Горняк-Спорте, за который сыграл 20 матчей – 18 в Первой лиге и 2 в Кубке Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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