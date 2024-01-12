"Очень скучаю по Мудрику, нашим разговорам и тренировкам. Он мне как брат. Я знал, что он крутой футболист. Не ожидал, что у нас настолько быстро завяжется дружба.

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Однако, когда он начал говорить со мной, то я вспомнил, что он играл за Шахтер, где было много бразильцев. Мудрик – ребенок с большим сердцем", – цитирует Габриэла Vince.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Улучшить свою статистику украинец сможет уже в субботу, 13 января – "синие" в рамках 21-го тура АПЛ будут принимать Фулхэм. Начало встречи в 14:30.

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