"Футбол 24" анализирует провал Мудрика и Ко в Кубке английской лиги и вспоминает о двух экс-динамовцах, которые не заиграли в УПЛ, а сейчас феерят в Европе.

Накануне Челси сенсационно уступил низшелиговому Мидлсбро (0:1) в рамках первого полуфинала Кубка лиги. В британской прессе уже ходят слухи, что наставник "синих" Маурисио Почеттино едва не разнес раздевалку после матча и кричал на собственных игроков. Фанаты же, прибывшие из западного Лондона, на трибунах Риверсайд освистали игроков Челси.

Украинский вингер Михаил Мудрик появился на поле в середине второго тайма и ничем особенным не отметился, пробив один раз в руки австралийскому киперу Милдсбро Тому Гловеру. О шансах Челси в ответном матче, Александре Зинченко, на которого пытались повесить едва ли не всех собак за провальную игру Арсенала, а также двух бомбардирах Динамо, которые сейчас разрывают в Европе смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".