"Дуже сумую за Мудриком, нашими розмовами і тренуваннями. Я знав, що він крутий футболіст. Не очікував, що у нас настільки швидко завʼяжеться дружба. Він мені, як брат.

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Проте, коли він почав говорити зі мною, то я згадав, що він грав за Шахтар, де було багато бразильців. Мудрик – дитина з великим серцем", – цитує Габріела Vince.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 асисти. Покращити свою статистику українець матиме шанс вже у суботу, 13 січня – "сині" в рамках 21-го туру АПЛ прийматимуть Фулхем. Початок зустрічі о 14:30.

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