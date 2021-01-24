"Азар отлично играл в Челси, и теперь ему нужно вписать свое имя в историю Реала. Он в порядке, с каждым днем ​​становится все лучше.

Яркое выступление Бензема и Азара в видеообзоре матча Алавес – Реал – 1:4

Эден много работает и провел хороший матч. Нам нужна лучшая версия Азара", – цитирует Бензема издание AS.

Напомним, в матче 20-го тура Ла Лиги против Алавеса Азар сначала ассистировал Бензема, а затем отличился сам. Этот гол стал для него первым с октября 2020 года, когда он забил впервые в сезоне в игре против Уэски ​​(4:1).

Напомним, Эден перешел в Реал из Челси летом 2019 года за 100 млн евро. В текущем сезоне на его счету всего 7 матчей в чемпионате Испании и 2 забитых гола.

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