Яркое выступление Бензема и Азара в видеообзоре матча Алавес – Реал – 1:4
Реал разбил Алавес в матче 20-го тура чемпионата Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Алавес – Реал.
Реал открыл счет уже на 15 минуте, когда Каземиро замкнул подачу Крооса с углового. Под занавес тайма мадридцы отличились дважды. Сначала Бензема вторым касанием точно пробил в девятку, а затем Азар реализовал выход один на один после передачи Крооса.
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Хоселу один мяч отыграл после перерыва с передачи экс-игрока Карпат Лукаса Переса. Однако, последнее слово было за Реалом – Бензема прорвался по левому флангу, сместился в центр и точно пробил в дальний угол (отметим классную передачу Азара со своей половины поля).
Таким образом, Реал набрал 40 очков и остался вторым, отставая на 4 пункта от Атлетико. Алавес с 18 пунктами остался вблизи зоны вылета.