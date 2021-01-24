Реал открыл счет уже на 15 минуте, когда Каземиро замкнул подачу Крооса с углового. Под занавес тайма мадридцы отличились дважды. Сначала Бензема вторым касанием точно пробил в девятку, а затем Азар реализовал выход один на один после передачи Крооса.

Реал реабилитировался за провал с Луниным, разгромив Алавес – топовый капитан Бензема, гол Азара, магия Крооса и Модрича

Хоселу один мяч отыграл после перерыва с передачи экс-игрока Карпат Лукаса Переса. Однако, последнее слово было за Реалом – Бензема прорвался по левому флангу, сместился в центр и точно пробил в дальний угол (отметим классную передачу Азара со своей половины поля).

Таким образом, Реал набрал 40 очков и остался вторым, отставая на 4 пункта от Атлетико. Алавес с 18 пунктами остался вблизи зоны вылета.