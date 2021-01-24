"Азар чудово грав у Челсі, і тепер йому потрібно вписати своє ім'я в історію Реала. Він в порядку, з кожним днем ​​стає все кращим.

Яскравий виступ Бензема та Азара у відеоогляді матчу Алавес – Реал – 1:4

Еден багато працює і провів хороший матч. Нам потрібна краща версія Азара", – цитує Бензема видання AS.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру Ла Ліги проти Алавеса Азар спочатку асистував Бенземі, а згодом відзначився сам. Цей гол став для нього першим з жовтня 2020 року, коли він забив вперше в сезоні у грі проти Уески (4:1).

Нагадаємо, Еден перейшов у Реал з Челсі влітку 2019 року за 100 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку лише 7 матчів у чемпіонаті Іспанії і 2 забитих голи.

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