Бельгиец так и не реализовал свой потенциал в Испании, где за два года больше лечился, чем играл. Поэтому, Азар был бы не против снова оказаться в Челси, сообщает AS.

Реал больше не будет подписывать новичков этим летом

По информации издания, посредники пытаются организовать этот трансфер, обратившись с соответствующими предложениями к обоим клубам. Реал не против отпустить бельгийца, но хочет получить хотя бы 60 млн евро. Именно такая сумма сейчас числится на балансе, хотя летом 2019-го пришлось заплатить более ста миллионов.

В конце концов, позиция Челси значительно усложняет возвращение Азара. Лондонский клуб не готов тратить такую ​​сумму на игрока, чья позиция и так укомплектована. В то же время "синие" продолжают работу над переходом Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии.

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