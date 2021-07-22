Бельгієць так і не реалізував свій потенціал у Іспанії, де за два роки більше лікувався, ніж грав. Відтак, Азар був би не проти знову опинитися в Челсі, повідомляє AS.

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За інформацією видання, посередники намагаються організувати цей трансфер, звернувшись з відповідними пропозиціями до обох клубів. Реал не проти відпустити бельгійця, але хоче отримати бодай 60 млн євро. Саме така сума наразі значиться на балансі, хоча влітку 2019-го довелося заплатити понад сто мільйонів.

Зрештою, позиція Челсі значно ускладнює повернення Азара. Лондонський клуб не готовий витрачати таку суму на гравця, чия позиція і так укомплектована. Водночас "сині" продовжують роботу над переходом Ерлінга Холанда із дортмундської Борусії.

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