Президент Реала Флорентино Перес не планирует новых приобретений во время летнего трансферного окна, сообщает Radio Marca.

"Я расстроился из-за ухода Зидана из Реала", – Алаба рассказал об отношениях с наставником мадридцев

Королевский клуб пригласил экс-защитника Баварии Дэвида Алабу на правах свободного агента. Также тренерский штаб сможет рассчитывать на игроков, которые вернулись из аренд, среди которых Гарет Бейл, Лука Йович, Мартин Эдегор и другие.

Новый сезон Реал начнет уже 14 августа поединком в рамках Ла Лиги против Алавеса.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті