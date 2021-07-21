Реал больше не будет подписывать новичков этим летом
20:00 - Читати українською
Мадридский клуб решил провести скромную трансферную кампанию.
Президент Реала Флорентино Перес не планирует новых приобретений во время летнего трансферного окна, сообщает Radio Marca.
"Я расстроился из-за ухода Зидана из Реала", – Алаба рассказал об отношениях с наставником мадридцев
Королевский клуб пригласил экс-защитника Баварии Дэвида Алабу на правах свободного агента. Также тренерский штаб сможет рассчитывать на игроков, которые вернулись из аренд, среди которых Гарет Бейл, Лука Йович, Мартин Эдегор и другие.
Новый сезон Реал начнет уже 14 августа поединком в рамках Ла Лиги против Алавеса.
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