"В конце концов, главное в лигах – это команды. Барселона и Реал Мадрид остаются там, также Севилья, Валенсия и Атлетико – это большие клубы. Клубы всегда были там, несмотря на потерю некоторых важных игроков.

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Ла Лига, как и раньше, является большим и важным соревнованием. Игроки шли, а клубы продолжали свое существование. Реалу и Барселоне будет сложно, но через несколько лет они урегулируются. Они вернутся большими звездами испанского футбола", – приводит слова Месси AS.

Напомним, этим летом Реал и Барселона бесплатно потеряли своих многолетних капитанов, которые были кумирами миллионов фанатов. Еще раньше Испанию покинули Роналду и Неймар.

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