"Зрештою, головне в лігах – це команди. Барселона і Реал Мадрид залишаються там, також є Севілья, Валенсія і Атлетіко – це великі клуби. Клуби завжди були там попри втрату деяких важливих гравців.

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Ла Ліга, як і раніше, є великим і важливим змаганням. Гравці йшли, а клуби продовжували своє існування. Реалу та Барселоні буде складно, але через кілька років вони врегулюються. Вони повернуться великими зірками іспанського футболу", – наводить слова Мессі AS.

Нагадаємо, цього літа Реал та Барселона безкоштовно втратили своїх багаторічних капітанів, які були кумирами мільйонів фанатів. Ще раніше Іспанію покинули Роналду та Неймар.

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