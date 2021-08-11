"Кто бы мог нам такое сказать, правда, Лео?": Рамос поприветствовал Месси в ПСЖ
22:03 - Читати українською
ПСЖ смог шокировать весь мир, собрав в одной команде многолетних лидеров Реала и Барселоны.
Рамос поприветствовал Месси, опубликовав общие футболки уже в цветах французского гранда.
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"Кто бы мог нам такое сказать, правда, Лео? Добро пожаловать", – подписал фотографию Рамос. Правда, вместе выйти на поле в ближайшее время не удастся. Экс-капитан Реала пропустит минимум месяц из-за травмы.
Напомним, ПСЖ подписал легенд на правах свободных агентов. Рамос провел в Реале 16 лет, а Месси в структуре Барселоны – более 20.
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