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Реал жалуется на превосходство Барселоны после возобновления Примеры – на руку каталонцам играет календарь

22:16 64 Читати українською
Реал жалуется на превосходство Барселоны после возобновления Примеры – на руку каталонцам играет календарь
Лионель Месси и Серхио Рамос / Фото AFP

Чемпионат Испании еще не вышел из карантина, а в Мадриде уже нашли заговор против Реала.

 

В лагере Реала возмущены, что в первых 4-х турах после возобновления Примеры Барса первой играет свои поединки, сообщает AS.

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Мадридцы считают, что таким образом Ла Лига хочет уменьшить психологическое давление на каталонцев. Ведь в случае обратной ситуации, то Барселона была бы на одно очко позади (если Реал бы выиграл свой поединок) перед своим матчем.

Напомним, уже 13 июня Барселона проведет свой первый поединок после карантина, соперником каталонцев станет Мальорка. В свою очередь, Реал будет принимать Эйбар 14 июня, начало в 20:30.

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