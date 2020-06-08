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"Куда идешь, мальчик?" – Видаль финтом уничтожил молодого таланта на тренировке Барселоны

20:39 103 Читати українською
"Куда идешь, мальчик?" – Видаль финтом уничтожил молодого таланта на тренировке Барселоны
Суарес, Месси и Видаль / Фото ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль готовится на полную к возобновлению сезона Примеры.

Каталонский гранд интенсивно тренируется, чтобы достичь максимальных кондиций перед рестартом чемпионата Испании.

Видаль не хочет быть частью обменов Барселоны с другими клубами

Сеть подорвало видео, где звездный хавбек Артуро Видаль оставил в дураках молодого таланта Барсы Рикарда Пуча. 20-летний полузащитник пытался отобрать мяч у чилийца, но что-то пошло не так.

Напомним, уже 13 июня Барселона проведет свой первый поединок после карантина, соперником каталонцев станет Мальорка.

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Испания Видеоновости Артуро Видаль Артуро Видаль Барселона Барселона футбольные курьёзы Рикард Пуч Рикард Пуч
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