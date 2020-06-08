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Реал скаржиться на перевагу Барселони після відновлення Прімери – на руку каталонцям грає календар

22:16 317 Читать на русском
Реал скаржиться на перевагу Барселони після відновлення Прімери – на руку каталонцям грає календар
Ліонель Мессі та Серхіо Рамос / Фото AFP

Чемпіонат Іспанії ще не вийшов з карантину, а в Мадриді вже знайшли змову проти Реала.

 

У таборі Реала обурються, що у перших 4-х турах після відновлення Прімери Барса першою грає свої поєдинки, повідомляє AS.

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Мадридці вважають, що таким чином Ла Ліга хоче зменшити психологічний тиск на каталонців. Адже у випадку зворотньої ситуації, то Барселона була б на одне очко позаду (якщо Реал б виграв свій поєдинок) перед своїм матчем.

Нагадаємо, вже 13 червня Барселона проведе свій перший поєдинок після карантину, суперником каталонців стане Мальорка. У свою чергу, Реал прийматиме Ейбар 14 червня, початок о 20:30.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Мальорка - Барселона Барселона Барселона
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