Реал скаржиться на перевагу Барселони після відновлення Прімери – на руку каталонцям грає календар

Чемпіонат Іспанії ще не вийшов з карантину, а в Мадриді вже знайшли змову проти Реала.

У таборі Реала обурються, що у перших 4-х турах після відновлення Прімери Барса першою грає свої поєдинки, повідомляє AS.

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Мадридці вважають, що таким чином Ла Ліга хоче зменшити психологічний тиск на каталонців. Адже у випадку зворотньої ситуації, то Барселона була б на одне очко позаду (якщо Реал б виграв свій поєдинок) перед своїм матчем.

Нагадаємо, вже 13 червня Барселона проведе свій перший поєдинок після карантину, суперником каталонців стане Мальорка. У свою чергу, Реал прийматиме Ейбар 14 червня, початок о 20:30.

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