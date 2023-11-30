Между Месси и Родриго возник конфликт в матче сборных Аргентины и Бразилии в отборе к ЧМ-2026.

"Под занавес встречи я устал, у меня начали подкашиваться ноги и была небольшая судорога, но сейчас я уже в порядке.

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Инцидент с Месси в матче против Аргентины? Реал запретил мне говорить об этом. Не так ли? (в сторону представителя клуба позади)", – заявил Родриго в комментарии сайта УЕФА.

Напомним, у Месси был конфликт с Родриго во время матча Бразилия – Аргентина. Лео вроде бы спросил у бразильца: "Если мы чемпионы мира, то чего это мы искуны?".

"Альбиселесте" выиграли у сборной Бразилии со счетом 1:0. Аргентина набрала в отборочном цикле в ЧМ-2026 15 баллов и находится на первом месте. Бразильцы после трех поражений подряд занимают лишь шестую строчку, имея семь очков.

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