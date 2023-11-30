Між Мессі та Родріго виник конфлікт в матчі збірних Аргентини та Бразилії у відборі до ЧС-2026.

"Під завісу зустрічі я втомився, у мене почали підкошуватись ноги та була невеличка судома, але зараз я вже в порядку.

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Інцидент із Мессі в матчі проти Аргентини? Реал заборонив мені про це говорити. Чи не так? (у бік представника клубу позаду)", – заявив Родріго в коментарі сайту УЄФА.

Нагадаємо, Мессі мав конфлікт з Родріго під час матчу Бразилія – Аргентина. Лео начебто спитав у бразильця: "Якщо ми чемпіони світу, то чого це ми сц*куни?".

"Альбіселесте" виграли у збірної Бразилії з рахунком 1:0. Аргентина набрала у відбірковому циклі до ЧС-2026 15 балів і перебуває на першому місці. Бразильці після трьох поразок поспіль посідають лише шосту сходинку, маючи сім очок.

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