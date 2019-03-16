Реал заинтересован в приобретении Стерлинга, – Mirror

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Мадриде.

Королевский клуб размышляет над приобретением нападающего "горожан" Рахима Стерлинга, утверждает Mirror.

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По информации источника, новый-старый тренер "галактикос" Зинедин Зидан готовит масштабную кадровую перестройку в Реале. Стерлинг является одной из звезд, которая станет символом этой кадровой революции. Мадридцы постараются приобрести англичанина во время летнего трансферного окна.

Кроме этого, в список целей Реала попали Неймар, Азар и Эриксен. В 2014 году испанский клуб уже рассматривал возможность приобретения Стерлинга, однако тогда все закончилось слухами. Зидан неоднократно говорил, что Рахим – топ-футболист мирового масштаба.

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