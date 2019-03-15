Зинченко может продлить контракт с Манчестер Сити – клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве

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Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь голов
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Динамо – Челси: киевляне потерпели самое крупное поражение в еврокубках в своей историиЛига Европы — 14 март 303
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