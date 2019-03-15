Зинченко может продлить контракт с Манчестер Сити – клуб заинтересован в дальнейшем сотрудничестве

Украинский хавбек Александр Зинченко благодаря переквалификации в левого латераля может получить новый контракт в Манчестер Сити.

Манчестер Сити начал переговоры с Александром Зинченко о продлении контракта, сообщает The Sun.

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Украинец начал регулярно попадать в основу команды Пепа Гвардиолы благодаря своей переквалификации в левого защитника, где он демонстрирует эффектную игру.

Действующее соглашение Зинченко действует до 2020 года. Прошлым летом им интересовались Вулверхэмптон и Бетис.

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