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Реал зацікавлений у придбанні Стерлінга, – Mirror

09:40 258 Читать на русском
Реал зацікавлений у придбанні Стерлінга, – Mirror
Рахім Стерлінг /фото: ФК Манчестер Сіті

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг може продовжити кар'єру в Мадриді.

Королівський клуб роздумує над придбанням нападника "містян" Рахіма Стерлінга, стверджує Mirror.

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За інформацією джерела, новий-старий тренер "галактікос" Зінедін Зідан готує масштабну кадрову перебудову в Реалі. Стерлінг є одною із зірок, яка стане символом цієї кадрової революції. Мадридці намагатимуться придбати англійця під час літнього трансферного вікна.

Окрім цього, до списку цілей Реала потрапили Неймар, Азар та Еріксен. У 2014 році іспанський клуб вже розглядав можливість придбання Стерлінга, однак тоді все завершилось чутками. Зідан неодноразово говорив, що Рахім – топ-футболіст світового масштабу.

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