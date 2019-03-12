Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Зінедін Зідан повернувся на тренерський мостик Реала менш ніж за рік після свого відходу. Легендарний француз покликаний провести велику революцію – іспанські ЗМІ вже знають деякі деталі.

Зідану пообіцяли абсолютну владу і три супертрансфери

Ні, французький фахівець не розпоряджатиметься коштами королівського клубу, але точно матиме вирішальне слово у трансферній політиці. Президент Реала, який завжди особисто визначав долю того чи іншого футболіста, і саме цим можна пояснити, що у Мадриді досі залишається валлійський пасажир Гарет Бейл, був змушений поступитись Зізу спортивним плануванням. Такою була головна вимога 46-річного тренера після другого дзвінка від Флорентіно Переса, який буквально благав його повернутись, переконує AS.

Зідан офіційно повернувся у Реал

Це означає, що Зідан самотужки займатиметься формуванням складу на наступний сезон. Звісно, генеральний директор мадридського гранда Хосе Анхель Санчес і його помічники продовжать займатись своє роботою, ведучи перемовини з потенційними новачками та їхніми клубами, але саме Зізу називатиме імена. Фактично, француз стане таким собі тренером і спортивним директором в одній особі. Він сподівається, що це допоможе уникнути таких неприємних прецедентів, як з вже згаданим Бейлом, якого Зідан хотів продати, але Перес наклав вето на трансфер валлійця.

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Крім цього, AS запевняє, що Флорентіно пообіцяв Зізу одразу трьох зіркових новачків з розряду "галактікос". Ними повинні стати світові фігури на кшталт Роналду, Кака та Бензема, які перебрались на Сантьяго Бернабеу влітку 2009 року, коли Перес влаштував грандіозну перебудову після своє трирічної відсутності.

У особистому плані Зідан також ображеним не залишиться. За новим контрактом він опиниться на одному рівні з Дієго Сімеоне та Хосеп Гвардіолою, які заробляють більше 20 мільйонів євро на рік чистими. Дууже непогано... Особливо, якщо пригадати, що якихось сім місяців тому француз не дотягував навіть до "десятки".

Недоторканність Марсело – одна з перших петицій

Від неминучого трансферу першого віце-капітана Реала могло врятувати лише диво... і воно трапилось. Марсело, який, за чутками, вже займався власним працевлаштуванням у Турині, швидше за все, продовжить захищати емблему королівського клубу. Цікаво, чи здогадувався бразилець про камбек Зізу, написавши нещодавно у Інстаграм "Мадрид – мій дім"?

Недоторканність Марсело, який проводить просто жалюгідний сезон, програвши конкуренцію молодому Регілону, стала однією з перших петицій Зідана під час перемовин з Пересом, переконує AS. Француз прагне залишити бразильця у складі на наступний сезон, попри невдоволення його грою з боку фанів і керівництва клубу. Цього тижня новий-старий керманич Реала проведе з Марсело особисту зустріч, що повинно стати першим кроком до "повернення" кучерявого.

Велика чистка складу як "хвости з минулого"

Приймаючи рішення покинути Реал навесні минулого року, Зідан чудово розумів, що йому буде складно провести серйозну реконструкцію складу та позбутись гравців, які пройшли разом з ним "Крим, Рим і мідні труби". Зрештою, Флорентіно Перес вперто відмовлявся вірити, що мадридцям знадобиться суттєве підислення навіть після відходу Кріштіану Роналу. Зараз президент визнає свою помилку, розуміючи, що пік багатьох виконавців вже далеко позаду, а Зізу отримує розкішний плацдарм для серйозних рішень.

Зідан, який ніколи не відзначався особливою радикальністю, рішуче налаштований завершити розпочате своїм попередником Сантьяго Соларі, зазначає Marca. Француз хоче коротку обойму з 21-22-х футболістів та якомога менше скиглень від незадоволених браком ігрової практики виконавців. Воістину смутні часи можуть настати для Гарета Бейла, Дані Себальйоса, Маріано, Хесуса Вальєхо, Федеріко Вальверде, Маркоса Льоренте та Браїма Діаса, які не входять у плани Зізу. Крім цього, француз начебто повністю підтримує відсторонення від першої команди Іско, який порушував атмосферу в колективі, принципово не з'являючись на щотижневі зваження, введені Соларі.

Перші двоє зі "списку приречених" вже зараз можуть пакувати валізи, вважає Mundo Deportivo. Себальйос та Бейл відкрито критикували француза після його відходу, а несподіваний поворот долі тепер змушує обох кусати собі лікті, розглядаючи альтернативні варіанти для продовження кар'єри.

"Лише тренер знає, чому я не грав. Робив усе можливе зі свого боку, наполегливо працював, але цього виявилось недостатньо. Я забив два голи Алавесу, а потім зіграв лише одну хвилину в Дортмунді. Коли минають тижні, і ви не відчуваєте себе важливими, стає дуже складно.

Протягом сезону я відчував розчарування і обурення щодо Зізу. Був момент, коли Кроос та Модріч вилетіли через травми, а Зідан змінив схему гри, залучивши інших футболістів замість мене. Це сильно розчаровує та ранить.

Ми відставали від Барси на 15 очок і з нетерпінням чекали Лігу Чемпіонів, але я теж не був частиною того механізму", – випалив на початку минулої осені 22-річний Себальйос, регулярно граючи при Лопетегі.

Непередбачливий Бейл, який, за словами його ж агента, не збирався покидати Мадрид цього літа, також дозволив собі занадто багато: "Я був засмучений, що залишився на лаві запасних у матчі проти Ліверпуля, адже добре грав після невеличкої травми.

Я забив п'ять голів в останніх чотирьох матчах сезону і відчував, що заслужив на участь у фіналі з перших хвилин. Коли виходив на поле, то все ще відчував злість та розчарування.

Можливо, саме тому мені вдалось забити такий класний гол. Я не відчував, що мені потрібно щось доводити, хотів зробити це для себе і команди".

Хто стане обличчям ери "галактікос" 3.0

Щоб повернути Мадрид на футбольний трон, Зідану потрібні щонайменше три-чотири футболісти світового класу. Принаймні таку вимогу француз поставив перед Флорентіно Пересом, погоджуючись прийняти команду, яка переживає, мабуть, найбільшу кризу у своїй новітній історії. З переїздом у Мадрид пов'язують ледь не кожного зіркового футболіста, за винятаком, хіба-що, Кріштіану Роналду і тих, що захищають кольори Барселони. Зізу має з чого обирати та за що купувати – щедрий президент начебто виділив йому на трансфери більше 300 млн євро. Крім цього, трансферний бюджет може поповнитись додатковою кругленькою сумую від продажу власних гравців. Той же Бейл спроможний принести "бланкос" 70-80 млн.

Кого Мадрид реально може придбати за ці гроші? Колишній шеф-редактор видання Marca Едуардо Інда, посилаючись на власні джерела, заявив, що першочерговими цілями королівського клубу стануть Еден Азар, Поль Погба, Лукас Ернандес, Садьйо Мане і Кіліан Мбаппе. До слова, Перес вже також проговорився, що камбек Зізу може посприяти трансферу Мбаппе, який лише декілька днів тому розповідав про готовність залишитись в Парижі. Однак це сталось до сенсаційного призначення його кумира, тому ситуація для ПСЖ ризикує перевернутись з ніг на голову...

Зідан більше схиляється саме до варіанту з Мбаппе, якщо б вже дійсно довелось "грабувати" чемпіонів Ліги 1. Француз банально не хоче проблем зі скандальним Неймаром, який останні два роки мало нагадував того футболіста, який "запалював" на Камп Ноу. Зрештою, пріоритетом для Зізу на позицію лівого вінгера завжди був Еден Азар, а не бразилець.

Про Лукаса Ернандеса та Поля Погба пише цілий ряд іспанських ЗМІ. Найцікавіше, що захисник Атлетіко заради Зізу може розірвати попередню угоду з Баварією, яка мала намір викласти за нього 80 млн євро. Зірка МЮ також готовий відгукнутись на пропозицію "королів", бо вважає, що Мадрид – ідеальне місце для перемоги у Лізі чемпіонів. З наближенням літа на Бернабеу відправлятимуть й інших "топів", однак зараз відомо лише те, що Зідан не залишиться без серйозно підсилення. Перес пообіцяв йому нову еру "галактікос", а це була ледь не головна передумова повернення француза.