На Сантьяго Бернабеу планируется установить еще одно ноу-хау.

В рамках реконструкции Сантьяго Бернабеу Реал смонтирует теплицу для газона, благодаря которой можно будет прятать травяное покрытия для проведения различных мероприятий, сообщает официальный сайт клуба.

Реал похвастался уникальными возможностями обновленного Сантьяго Бернабеу

Для реализации проекта мадридцы дополнительно возьмут в кредит 225 млн евро на 27 лет. Эта опция не была включена в первоочередный план реконструкции легендарной арены.

Все работы на Бернабеу планируют завершить к 2024 году.

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