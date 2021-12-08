На Сантьяго Бернабеу планують встановити ще одне ноу-хау.

В рамках реконструкції Сантьяго Бернабеу Реал змонтує теплицю для газону, завдяки якій можна буде ховати трав'яне покриття для проведення різних заходів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реал похизувався унікальними можливостями оновленого Сантьяго Бернабеу

Для реалізації проекту мадридці візьмуть додатково у кредит 225 млн євро на 27 років. Ця опція не була включена у першочерговий план реконструкції легендарної арени.

Усі роботи на Бернабеу планують завершити до 2024 року.

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