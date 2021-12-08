Лига чемпионов, групповой этап

Группа В

Милан – Ливерпуль – 1:2

Голы: Томори, 29 – Салах, 36, Ориджи, 55

Порту – Атлетико – 1:3

Голы: Оливейра, 90+5 (пен) – Гризманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2

Удаление: Уенделл, 70 – Карраско, 67

Группа С

Аякс – Спортинг – 4:2

Голы: Алле, 8 (пен), Антони, 42, Нерес, 58, Бергейс, 62 – Сантуш, 22, Табата, 78

Боруссия Д – Бешикташ – 5:0

Голы: Мален, 29, Ройс, 45+2 (пен), 53, Холанд, 68, 81

Удаление: Велингтон, 43 (Б)

Группа D

Реал – Интер – 2:0

Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79

Удаление: Барелла, 64 (И)

Интрига сегодня была только в квартете В. Ливерпуль давно выиграл группу, но не пожалел Милан. Итальянцам не помогло и то, что Юрген Клопп провел активную ротацию. Милан открыл счет на стандарте, однако пропустил два в ответ. Салах добил в пустые, воспользовавшись ударом Окслейд-Чемберлена. А победу Ливерпулю принес Ориджи – перед тем Мане обокрал Томори.

Мерсисайдцы завершили групповой этап с идеальными показателями, а Милан занял последнее место и остался без евровесны. За вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов сражались Порту и Атлетико. "Драконы" создали кучу моментов, в первом тайме возили соперника, но забить так и не сумели.

Атлетико вытерпел и после перерыва нашел свой шанс. Потом футболисты уже больше выясняли отношения, чем играли. В конце матча Атлетико закрепил победу, набрал 7 очков и со второго места вышел в 1/8 финала. Порту продолжит борьбу в Лиге Европы.

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Реал и Интер разыгрывали первое место в группе Шахтера. Обе команды еще до матча вышли в плей-офф Лиги чемпионов, потому играли без давления. Интер мощно провел первый тайм, но свои моменты не реализовал. К тому же "нерадзурри" пропустили – Кроос забил фирменным дальним ударом.

После перерыва Реал перехватил инициативу, заработал численное большинство (у Бареллы сдали нервы) и закрепил преимущество. Красивую точку поставил Асенсио – мяч от штанги залетел в ворота. Интер вышел в 1/8 финала со второй строчки.

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В группе С все решилось раньше времени. Аякс, гарантировавший себе первое место, обыграл Спортинг, который также вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Нидерландцы воспользовались тремя подарками соперника: Алле забил пенальти, Антони наказал Лиссабон за фейл в штрафной, а Нерес отличился после обрезки в центре поля. Бергейс поставил точку.

Дортмундская Боруссия, которая будет играть в Лиге Европы, спокойно разгромила Бешикташ. Статистика ударов – 23:1. Первый гол "шмели" забили на контратаке, второй – с пенальти, третий – после прохода Ройса, а четвертый и пятый положил Холанд. В конце первого тайма Бешикташ остался в меньшинстве и без шансов проиграл. Турки остались единственными с нулем очков в этой Лиге чемпионов.