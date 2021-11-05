Мадридский клуб делает все возможное, чтобы его арена отвечала всем современным требованиям.

Реал уже играет на Сантьяго Бернабеу, но очередная реконструкция арены, четырежды принимавшей финалы Лиги чемпионов, еще не завершена.

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Королевский клуб стремится почти вдвое увеличить доходы со стадиона, которые к началу строительных работ составляли около 170 млн евро. Для этого планируется использовать Сантьяго Бернабеу для разных мероприятий 300 дней в году.

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Для этого Реал разработал уникальную систему складного газона. Футбольное поле автоматически будет разобрано на сегменты и перемещено в специальное хранилище, где будет возможность ухаживать за травой. Соцсети мадридского клуба опубликовали специальный видеоролик, в котором показали, как это будет реализовано на практике.

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