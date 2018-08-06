Реал выразил доверие Лунину

Мадридский Реал рассчитывает на украинского голкипера Андрея Лунина.

Реал полное доверие к голкиперу Андрея Лунина, сообщает Marca. За несколько недель в клубе украинец показал, почему "сливочные" следили за ним в течение двух лет.

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Сначала на Сантьяго Бернабеу считали, что конкуренция с Лукой Зиданом может помешать прогрессу Лунина, но сейчас уверены, что у "гигантского украинца" есть все шансы выйти на высокий уровень.

Но если Тибо Куртуа подпишет контракт с королевским клубом, Лунин не сможет конкурировать с Кейлором Навасом и будет отправлен в аренду в другую испанскую команду.

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В двух матчах Реала Андрей Лунин не пропустил ни одного мяча и сделал несколько хороших сейвов в спарринге с Ювентусом (3:1).