Реал висловив довіру Луніну

Мадридський Реал розраховує на українського голкіпера Андрія Луніна.

Реал має повну довіру до голкіпера Андрія Луніна, повідомляє Marca. За кілька тижнів у клубі українець показав, чому "вершкові" стежили за ним протягом двох років.

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Спочатку на Сантьяго Бернабеу вважали, що конкуренція з Лукою Зіданом може завадити прогресу Луніна, але зараз впевнені, що у "гігантського українця" є всі шанси вийти на високий рівень.

Але якщо Тібо Куртуа підпише контракт з королівським клубом, Лунін не зможе конкурувати з Кейлором Навасом і буде відправлений в оренду в іншу іспанську команду.

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У двох матчах за Реал Андрій Лунін не пропустив жодного м'яча та здійснив кілька хороших сейвів у спарингу з Ювентусом (3:1).