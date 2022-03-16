"Сливочные" активно помогают Украине после начала военного вторжения россиян на наши земли.

Благотворительный фонд Реала в рамках кампании "Все с Украиной" пожертвует 1 млн евро, предназначенный для вынужденных беженцев из Украины, сообщает официальный сайт клуба.

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Средства пойдут на предметы первой необходимости, которые будет передавать Красный Крест Испании, а также на психологическую помощь. Также социальные спортивные школы Реала в Украине (в Киеве, Тернополе, Хмельницком) получат часть этих средств. В некоторых из них, в частности, в Тернополе, уже проводится сбор и раздача продуктов питания, а также организация эвакуации в Польшу.

Кампания Фонда будет оставаться открытой и собирать пожертвования и дальше. Финансово помочь можно по ссылке.

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