Игроки и руководство Рейнджерс отказались от части своей зарплаты и выделят не менее 72 тысяч фунтов стерлингов на помощь Украине, сообщает BBC. К ним должны прибавить еще 15 тысяч из благотворительного клубного фонда.

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"Конфликт наносит большой вред многим людям, которые теряют близких, убегают из дома и пытаются найти безопасное место. Мы надеемся, что пожертвуя часть нашей заработной платы за март, мы сможем сыграть небольшую роль в больших усилиях по помощи людям, наиболее пострадавшим", – отметил наставник Рейнджерс Джованни ван Бронкхорст.

Это не единственная финансовая помощь для Украины из Шотландии. Селтик пожертвует 10 тысячами фунтов для помощи беженцам из Украины, а национальная сборная проведет товарищеский матч с Польшей – часть собранных средств отправят в UNICEF.

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