"Вершкові" активно допомагають Україні після початку воєнного вторгнення росіян на наші землі.

Благодійний фонд Реала в рамках кампанії "Всі з Україною" пожертвує 1 млн євро, призначений для вимушених біженців з України, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що кошти підуть на предмети першої необхідності, які буде передавати Червоний Хрест Іспанії, а також на психологічну допомогу. Також соціальні спортивні школи Реала в Україні (в Києві, Тернополі, Хмельницькому) отримають частину цих коштів. В деяких з них, зокрема в Тернополі, вже проводиться збір та роздача продуктів харчування, а також організація евакуації до Польщі.

Кампанія Фонду залишатиметься відкритою та збиратиме пожертвування і надалі. Фінансово допомогти можна за посиланням.

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