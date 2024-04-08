Руководство "сливочных" считает 23-летнего бразильца абсолютно неприкосновенным, утверждает Marca.

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Статус Винисиуса не изменит даже потенциальный приход Килиана Мбаппе. Жуниора видят главным активом и лицом команды на много лет вперед. ПСЖ якобы планировал "отомстить" за Мбаппе, предложив Реалу за Винисиуса 200 млн евро. Впрочем, мадридцы не хотят даже слышать о трансфере. Единственный вариант вырвать бразильца с Сантьяго Бернабеу – выплатить миллиард евро клаусулы, но сам вингер также сохраняет безграничную верность Реалу.

Напомним, 6 лет назад "сливочные" приобрели Винисиуса из Фламенго за 45 млн евро. Игрок прошел непростой период адаптации, а затем стал настоящей суперзвездой – 77 голов и 72 ассиста в 253 матчах за Реал. Transfermarkt оценивает бразильца в 150 млн евро и говорит о контракте до лета 2027-го.

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