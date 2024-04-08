Керівництво "вершкових" вважає 23-річного бразильця абсолютно недоторканним, стверджує Marca.

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Статус Вінісіуса не змінить навіть потенційний прихід Кіліана Мбаппе. Жуніора бачать головним активом і обличчям команди на багато років вперед. ПСЖ нібито планував "помститися" за Мбаппе, запропонувавши Реалу за Вінісіуса 200 млн євро. Втім, мадридці не хочуть навіть чути про трансфер. Єдиний варіант вирвати бразильця зі Сантьяго Бернабеу – виплатити мільярд євро клаусули, але сам вінгер також зберігає безмежну вірність Реалу.

Нагадаємо, 6 років тому "вершкові" придбали Вінісіуса з Фламенго за 45 млн євро. Гравець пройшов непростий період адаптації, а потім став справжньою суперзіркою – 77 голів та 72 асисти у 253 матчах за Реал. Transfermarkt оцінює бразильця у 150 млн євро і звітує про контракт до літа 2027-го.

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