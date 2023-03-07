Реал отправил директора по международному футболу Джуни Калафата в Лондон на встречу с отцом полузащитника дортмундской Боруссии Джуда Беллингема. Об этом информирует FootMercato.

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Сообщается, что встреча состоялась в лондонском отеле Chelsea Harbour. На ней Калафат представил отцу Джуда свой проект для полузащитника Боруссии. Теперь всё зависит от решения самого игрока.

Контракт Беллингема с дортмундским клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 110 миллионов евро.

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