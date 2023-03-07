Батько Джуда Беллінгема зустрівся з представником Реала в Лондоні.

Реал відправив директора з міжнародного футболу Джуні Калафата в Лондон на зустріч із батьком півзахисника дортмундської Борусії Джуда Беллінгема. Про це інформує FootMercato.

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Повідомляється, що зустріч відбулася в лондонському готелі Chelsea Harbour. На ній Калафат представив батькові Джуда свій проект для півзахисника Боруссії. Тепер усе залежить від рішення самого гравця.

Контракт Беллінгема з дортмундським клубом розрахований до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює вартість англійця в 110 мільйонів євро.

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