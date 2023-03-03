Перевоплощение дортмундской Боруссии поражает. "Шмели" остаются единственной командой в Европе, которой удалось выиграть все матчи в новом году – девять из девяти! Оборвать эту серию мог РБ Лейпциг, который по ожидаемым очкам в 2023-м шёл на второй позиции, прямо за подопечными Эдина Терзича. На Вестфаленштадионе ожидалась очень крутая битва.

Болельщики хозяев "поздравили" ненавистный для немцев клуб растяжками, на которых выражали протест против существования РБ Лейпцига. На одной из них было написано: "Даже трофей ничего не меняет – никакого признания для РБ".

Фаны "быков" ответили пиротехникой.

Впрочем, первый тайм гости провалили. "Ротен буллен" пропустили уже на 13-й минуте, однако гол Брандта отменили из-за игры рукой. Еще через семь минут Дортмунд забил во второй раз – голкипер Бласвих сбил Ройса, арбитр назначил пенальти, а Марко уверенно его реализовал. 1:0!

Таким образом, Ройс сравнялся с лучшим бомбардиром в истории Боруссии Д – Михаэлем Цорком. Капитан и экс-спортдир "шмелей" забили по 159 голов.

159 Tore



Für diesen Club. Für diese Stadt. pic.twitter.com/8KIdQQJg4Z — Borussia Dortmund (@BVB) March 3, 2023

На 39-й же минуте Джан удвоил преимущество хозяев, подхватив отскок после розыгрыша углового и мощно выстрелив метров с 22-х. Мяч летел во вратарский угол, однако Бласвих не справился с ним (возможно, ему несколько мешал Шлоттербек). 2:0!

РБ Лейпциг не выглядел безнадежно. В частности, еще на старте встречи Нкунку ворвался в штрафную и бахнул мимо ближней стойки, а перед вторым пропущенным голом Хальстенберг пробивал с минимального расстояния. И не попал! В итоге, команды отправились отдыхать при комфортном преимуществе дортмундцев.

Во втором тайме РБ Лейпциг выглядел гораздо убедительнее. В частности, гости могли сократить отставание в счете уже на 48-й минуте, когда Силва сместился на левый угол штрафной и внешней стороной стопы пробил в дальнюю девятку – мяч прошел рядом с левой девяткой!

Мимо нее же прошел классный выстрел Собослаи, а фактический выход Силвы один на один завершился ударом в голкипера. Боруссия выглядела слабее, но тоже могла забивать. В частности, Ройс метров с 23-х бил под перекладину, заставив Бласвиха выполнять фантастический сейв. Джан же при замыкании подачи от Брандта немножечко не попал в створ.

На 74-й минуте подопечные Марко Розе таки отыграли один гол. Раум открылся на левом углу штрафной и принял диагональ от Шлагера, после чего прострелил на дальнюю штангу – сфера пролетела между ног Шлоттербека, а Форсберг в подкате переправил ее ворота. 2:1!

Впрочем, "ротен буллен" очень долго не могли развить успех. Под конец встречи Шлагер еще и травму получил. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Боруссии Д. Аж в компенсированное время РБ приблизился к камбэку – Вернер стрелял с острого угла метров с шести, а Форсберг мощно стрелял из-за пределов штрафной. Плечо Шлоттербека и сейв Кобеля спасли победу хозяев.

"Шмели" выиграли в 10-м матче подряд в 2023 году, а конкретно в Бундеслиге они набрали 49 очков и обошли Баварию. Дортмунд лидирует в таблице как минимум до субботы. РБ Лейпциг, имея 32 зачетных балла, пока что держится четвертым, но Фрайбург завтра может потеснить "быков" вниз.

Золотые 80-е: Лобановский и шуба, Шева растёт в совке, Англия под защитой автоматчиков и еще 27 фото "старой школы"