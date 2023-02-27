– В первой половине прошлого года вы тренировались с Боруссией Дортмунд. Как появился этот вариант?

– Они меня "вели" с раннего возраста и в трудный момент протянули руку помощи.

– Вы участвовали в тренировках основной команды Боруссии?

– Да, периодически подключался к работе с первой командой.

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– Вы упоминали, что в Боруссии к вам не очень хорошо относились. Можете рассказать поподробнее?

– Я не помню интервью, в котором так написали, но журналисты вырвали мои слова из контекста и перекрутили их, потому что им это было нужно. За время, проведенное в Дортмунде, я дал огромное количество интервью и везде благодарил клуб за все хорошее, что они сделали для меня и для Украины во время войны.

Плохое отношение, как написали, заключалось в том, что меня до последнего не отпускали из клуба, но заключить контракт не предлагали. Говорили общие фразы: "все будет хорошо". В какой-то момент времени не оставалось совсем, и я принял предложение Пюника, зная, что команда играет в еврокубках. Это хорошая возможность для меня, – объяснил Аусси в интервью Українському футболу.

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