Новичок саудовского клуба Криштиану Роналду хочет выступать с хорошо известными ему футболистами.

Кроме потенциального подписания Серхио Рамоса этим летом и Луки Модрича следующего, новый клуб Роналду целится еще и на Пепе, утверждает Marca .

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Криштиану уже говорил об этом с руководством команды, у него большие надежды, что трансфер все-таки состоится. Аль-Наср решил поинтересоваться возможностью перехода защитника Порту, которому в феврале будет 40 лет.

Контракт Пепе с "драконами" рассчитан до конца сезона 2022/23. Форвард и защитник сборной Португалии на двоих имеют более 770 матчей за Реал.

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