Новачок саудівського клубу Кріштіану Роналду хоче виступати з добре відомими йому футболістами.

Окрім потенційного підписання Серхіо Рамоса цього літа та Луки Модріча наступного, новий клуб Роналду цілиться ще й на Пепе, стверджує Marca.

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Кріштіану вже розмовляв про це з керівництвом команди, у нього великі сподівання, що трансфер таки відбудеться. Аль-Наср вирішив поцікавитись можливістю переходу захисника Порту, якому в лютому буде 40 років.

Контракт Пепе з "драконами" розрахований до кінця сезону 2022/23. Форвард та оборонець збірної Португалії на двох мають понад 770 матчів за Реал.

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