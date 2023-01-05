Руководство Аль-Насра определилось, какой из восьми легионеров клуба будет принесен в жертву ради возможности зарегистрировать Криштиану Роналду.

"Лишним" футболистом оказался капитан сборной Камеруна Венсан Абубакар. Как сообщает журналист итальянского Sky Sport Руди Галетти, Аль-Наср расторг контракт с форвардом и уже зарегистрировал Криштиану Роналду в статусе игрока команды.

Аль-Наср не может зарегистрировать Роналду из-за лимита на легионеров

Напомним, что Роналду стал девятым легионером в составе саудовского клуба, и для него не было свободного места в списке регистрации иностранных игроков. Для освобождения этого места клуб должен был избавиться от любого другого легионера.

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