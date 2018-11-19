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Реал угрожал УЕФА созданием Суперлиги – неожиданное заявление

15:40 137 Читати українською
Реал угрожал УЕФА созданием Суперлиги – неожиданное заявление
Флорентино Перес / фото из соцсетей

Глава Королевского футбольного союза Нидерландов Майкл ван Праг рассказал, кто был инициатором потенциального создания Суперлиги.

Напомним, недавно издание Football Leaks опубликовало результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что европейские топ-клубы планировали создать Суперлигу в 2021 году.

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"Какие-то документы может и существуют, но я уверен, что на сегодняшний день вопрос создания Суперлиги не стоит. Я поднимал этот вопрос на последней встрече представителей клубов и мне ответили, что речь об этом не идет.

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Могу сказать, что угроза УЕФА по созданию Суперлиги шла от Реала, а не от Баварии. Карл-Хайнц Румменигге приложил все усилия, чтобы нормализовать ситуацию. Он никого не предавал, а сделал все, чтобы сохранить футбольную семью", – цитирует ван Прага Marca.

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Мир Реал Мадрид Реал Мадрид УЕФА Европейская Суперлига
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