Реал угрожал УЕФА созданием Суперлиги – неожиданное заявление

Глава Королевского футбольного союза Нидерландов Майкл ван Праг рассказал, кто был инициатором потенциального создания Суперлиги.

Напомним, недавно издание Football Leaks опубликовало результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что европейские топ-клубы планировали создать Суперлигу в 2021 году.

Реал, Бавария, Барселона и еще 8 клубов планируют создать Суперлигу в 2021 году

"Какие-то документы может и существуют, но я уверен, что на сегодняшний день вопрос создания Суперлиги не стоит. Я поднимал этот вопрос на последней встрече представителей клубов и мне ответили, что речь об этом не идет.

Участники европейской Суперлиги могут получить запрет на участие в чемпионатах мира

Могу сказать, что угроза УЕФА по созданию Суперлиги шла от Реала, а не от Баварии. Карл-Хайнц Румменигге приложил все усилия, чтобы нормализовать ситуацию. Он никого не предавал, а сделал все, чтобы сохранить футбольную семью", – цитирует ван Прага Marca.