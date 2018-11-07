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Участники европейской Суперлиги могут получить запрет на участие в чемпионатах мира

22:55 43 Читати українською
Участники европейской Суперлиги могут получить запрет на участие в чемпионатах мира
Джанни Инфантино / Reuters

ФИФА может запретить футболистам, которые играют в европейской суперлиге, участвовать на чемпионате мира.

Джанни Инфантино сделал предупреждение звездным игрокам касательно участия в Суперлиге, которую стремятся создать европейские гранды. Он заявил: "Вы или с нами, или нет".

Ассоциация профессиональных футбольных лиг выступила против создания Суперлиги

На прошлой неделе немецкое издание Der Spiegel опубликовало информацию, Бавария, Барселона, Реал и другие топ-клубы стремятся создать отдельный чемпионат, где будут играть только они.

"Если некоторые игроки не хотят играть в организованный футбол, они не будут играть в него, и это касается всего – национальных чемпионатов, турниров конфедераций, а также чемпионатов Европы и мира", – цитирует Инфантино goal.com.

"Можно забыть о развитии футбола", – президент УЕФА резко отреагировал на идею создания Суперлиги

Теги
Лига чемпионов ФИФА Джанни Инфантино
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