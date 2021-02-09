Реал может нарушить свое длительное трансферное молчание настоящей бомбой.

Мадридский гранд приложит все усилия для подписания Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе, утверждает El Chiringuito.

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В текущем сезоне атакующие проблемы Реала стали очевидными и заставляют Флорентино Переса таки вытаскивать кошелек. Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, но цена чемпиона мира остается заоблачной – 230 млн евро. Клаусула Холанда составляет "скромные" 75 млн евро, однако сам норвежец не горит желанием покидать Боруссию Д уже летом.

Добавим, что Мбаппе провел в текущем сезоне 26 матчей, отличился 18 голами и 9 ассистами. Статистика Холанда – 22 матча, 22 гола и 6 ассистов.

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