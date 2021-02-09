Реал твердо настроен подорвать летний рынок трансфером Мбаппе или Холанда
Реал может нарушить свое длительное трансферное молчание настоящей бомбой.
Мадридский гранд приложит все усилия для подписания Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе, утверждает El Chiringuito.
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В текущем сезоне атакующие проблемы Реала стали очевидными и заставляют Флорентино Переса таки вытаскивать кошелек. Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, но цена чемпиона мира остается заоблачной – 230 млн евро. Клаусула Холанда составляет "скромные" 75 млн евро, однако сам норвежец не горит желанием покидать Боруссию Д уже летом.
Добавим, что Мбаппе провел в текущем сезоне 26 матчей, отличился 18 голами и 9 ассистами. Статистика Холанда – 22 матча, 22 гола и 6 ассистов.
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