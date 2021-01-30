"Сливочные" стремятся совершить капитальные изменения в составе, финансовые трудности клуба заставят мадридцев продать некоторых игроков.

Лунин заинтересовал Бетис

По информации Marca, чтобы осуществить все запланированные трансферы, Реалу нужно заработать минимум 80 млн евро на продаже своих футболистов. Именно поэтому клуб не спешит подписывать новые соглашения с Серхио Рамосом, Лукасом Васкесом и Лукой Модричем, контракты которых действительны до лета 2021 года.

Также, Королевский клуб уже определился с двумя игроками, уход которых должен состояться в первую очередь – Лука Йович и Мартин Эдегор. При этом, Реал планирует и в дальнейшем развивать молодых талантов, среди которых и украинец Андрей Лунин.

Кошмар та катастрофа. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро