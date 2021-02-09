Реал може порушити своє тривале трансферне мовчання справжньою бомбою.

Мадридський гранд докладе усіх зусиль для підписання Ерлінга Холанда або Кіліана Мбаппе, стверджує El Chiringuito.

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У поточному сезоні атакувальні проблеми Реала стали очевидними і змушують Флорентіно Переса таки витягати гаманець. Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2022 року, але ціна чемпіона світу залишається захмарною – 230 млн євро. Натомість клаусула Холанда складає "скромні" 75 млн євро, проте сам норвежець не горить бажанням покидати Борусію Д вже влітку.

Додамо, що Мбаппе провів у поточному сезоні 26 матчів, відзначився 18 голами та 9 асистами. Статистика Холанда – 22 матчі, 22 голи та 6 асистів.

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