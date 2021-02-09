Реал твердо налаштований підірвати літній ринок трансфером Мбаппе або Холанда
Реал може порушити своє тривале трансферне мовчання справжньою бомбою.
Мадридський гранд докладе усіх зусиль для підписання Ерлінга Холанда або Кіліана Мбаппе, стверджує El Chiringuito.
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У поточному сезоні атакувальні проблеми Реала стали очевидними і змушують Флорентіно Переса таки витягати гаманець. Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2022 року, але ціна чемпіона світу залишається захмарною – 230 млн євро. Натомість клаусула Холанда складає "скромні" 75 млн євро, проте сам норвежець не горить бажанням покидати Борусію Д вже влітку.
Додамо, що Мбаппе провів у поточному сезоні 26 матчів, відзначився 18 голами та 9 асистами. Статистика Холанда – 22 матчі, 22 голи та 6 асистів.
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