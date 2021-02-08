Он умеет делать все. И он лучший. Когда Неймар прибыл в Париж, он был на пике карьеры. Это больше, чем клише, которое вы иногда слышите о нем. Он не просто игрок, который устраивает шоу при счете 5:0. Он умеет быть максимально эффективным и зрелищным при 0:0. До того как Ней получил травму, его работа на поле была "серьезной". Не знаю, все ли это осознают. Неймар все понимает сразу... У него есть инстинкт находить тебя в нужный момент. Это также признак большого игрока.

Мбаппе имеет дерзкие аппетиты по новому контракту с ПСЖ – зарплата на уровне Неймара и возможность "бегства" в Реал

Я всегда считал, что великие игроки созданы для совместной игры. Между нами сразу все стало ясно. Наши мысли были ясными с самого начала: Неймар находится в центре проекта, а я здесь, чтобы помочь ему. Потому что, когда я приехал, я был просто звездой, которая подавала надежды, мне нужно было подтвердить свой потенциал. В иерархии я стою за ним и даже был позади Кавани в то время.

Победа на ЧМ-2018 ничего не изменила, потому что между нами всегда было много уважения и честности. Это основа наших отношений. Ней – действительно тот, кого я очень ценю. Когда он вернулся с чемпионата мира, мне больше всего былогрустно за него... Я пытался заставить его думать о другом.

Я верю, что Неймар прислушивается ко мне. Особенно потому, что он знает, что я не говорю с ним, чтобы научить чему-то. Мне нечему его научить... Сначала мы мало разговаривали о футболе, больше об окружающей среде, болельщиках, соперниках, лиге. Но это было сложно, поскольку я не говорил ни на английском, ни на испанском. Каждый раз нам нужен был кто-то еще на роль переводчика. Через несколько месяцев, когда я выучил английский, мне стало гораздо проще. И даже на испанском сейчас можем поговорить.

Неймар действительно хороший парень. Честно. Очень далеко от карикатур на высокомерном ребенке, который не хочет взрослеть. Я не забуду, как он помогал мне в начале... Когда тебе 18 и ты заходишь в такую ​​раздевалку, как наша, никогда не бывает легко. В этих больших клубах ваш успех на 60% зависит от футбола команды и на 40% от того, как вы приживетесь в раздевалке. Если топовый игрок поможет вам найти себе место в такой среде, то, безусловно, это поможет. Об этом не забываешь. В этом составе много хороших ребят, но это остается непростым процессом.

Это правда, что сначала мы, возможно, чрезмерно часто искали друг друга на поле. Но в этом не было ничего преднамеренного. У нас не было предсезонки. Нужно было оценить друг друга, узнать и распознать качества и предпочтения друг друга, чтобы создать эту связь и улучшить ее. Мы делали это в матчах, но не очень часто на тренировках. Однако мы не хотим оставлять за пределами процесса других. Мы также должны позаботиться об этом.

Если начнем работать отдельно, делать все вместе, другие могут подумать: "Они будут только вместе играть, нет смысла бежать". По правде говоря, вам нужны все игроки, а не только конец цепочки, который перед глазами немного чаще. Теперь мы с Неем немного меньше разговариваем на поле, потому что мы лучше знаем друг друга. Но мы общаемся, когда один из нас увидел слабость или недостаток в оппоненте, или чтобы вернуться к действию, которое просто пошло не так, как нам хотелось бы.

Потенциал нашего дуэта сейчас составляет от 70% до 80%. Мы уже что-то сделали. Но я знаю, что мы можем демонстрировать больше. Понимаю некоторые разочарования. Я обычно избегаю подобных вещей, но иногда оглядываясь назад, я говорю себе: "Это не так уж и плохо".

Откровенно говоря, за последние 3,5 года из-за травм мы не так часто играли вместе, когда оба находились на пике формы. Мы также играли в нескольких системах, в 4-3-3, 4-4-2 и 3-5-2, пытаясь каждый раз создавать разные вещи. Томас Тухель всегда обращал внимание на нашу сыгранность и хотел сохранить ее. Он просил нас держаться ближе.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом

Когда мне есть что сказать Неймару, я всегда предпочитаю сделать это лично, а не на глазах у всех. В противном случае это быстро станет темой для разговоров. Но с ним важно не быть зрителем, не страдать во время игры. В противном случае вы быстро потеряете моменты. Это требует особого внимания и концентрации. Рядом с таким футболистом всегда нужно быть в стартовом положении, готовым к работе, потому что все может пойти с потрясающей скоростью. Необходимо как можно чаще находиться в движении. И то, что Ней смотрит на игрока перед собой, не означает, что он вас не видел. Он знает, где вы находитесь, но иногда он хочет немного повеселиться со своим соперником, прежде чем передать мяч вам.

В нужное время Неймар расставит приоритеты по эффективности и требованиям к игре. За исключением, возможно, тех моментов, когда команда имеет большое преимущество в счете... В такие моменты всегда знаешь, что он захочет продемонстрировать шоу. При счете 6:0, когда вы видите, как он останавливает мяч у углового флажка, нет смысла туда идти. Он не отдаст тебе мяч (смеется. – примечание).

Неймар и ПСЖ, несомненно, сделали меня лучше как игрока. Здесь я овладел новым видом футбола. В Монако мы были сосредоточены на прессинге и контратаках. Немного похоже на сборную Франции, с прямолинейной манерой игры. В ПСЖ я научился играть против 5-3-2, против 5-4-1, против 4-1-4-1 с глубокими блоками, которые оставляют вас с мячом и ждут перед своими воротами. Неймар руководит всем этим. И благодаря ему я смог обогатить свои навыки, потому что ему нравится полагаться на других нападающих, играть одним-двумя касаниями. Также он просит вас разнообразить свое позиционирование и разнообразить игру. С ним это несложно, потому что всегда в приоритете чувство игры.

Легко ли играть с Неймаром? Нет. Это хорошо, красиво, но непросто. Потому что он очень требователен, а его стиль игры требует, чтобы вы были хорошо вооружены психологически, всегда начеку. Покупая такого большого игрока, как он, вы также покупаете уровень требований, который сказывается на всех остальных.

Я бы хотел иметь в своем арсенале его умение перемещаться между линиями. Он очень силен на дистанции, а также умеет в небольшом пространстве создать впечатление, что он один, хотя секундой ранее его там не было. Неймар очень хорошо чувствует это пространство.

Андре Віллаш-Боаш: головний рок-н-рольник сезону, клоун чи здоровий у божевільні?