"Реал страдал": Лунин выделил главные проблемы победного матча в Кубке Испании
Голкипер мадридцев Андрей Лунин поделился мыслями относительно победы над Касереньо (1:0) в 1/16 финала испанского кубка.
"Мы знали, какой соперник и какое поле нас ждут. Это конкурентоспособная и сильная команда с хорошими фанатами и тяжелым полем. В конце концов, была хорошая ночь для нас, что самое главное.
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Реал немного владел мячом. Все из-за состояния поля. Нам не хватало контакта и игры в футбол, который мы обычно демонстрируем. Было сложно, но такие матчи нужно выигрывать. Я доволен, что провел "сухой" поединок. Это работа всей команды. Мы немало страдали, поэтому хочу поблагодарить всю команду. Главное – победа. Двигаемся дальше.
Плотный график? Тренер и его штаб справляются отлично. Мы хорошо тренируемся, готовимся, почти у каждого есть своя личная программа. С нетерпением ждем возможности играть во всех соревнованиях", – цитирует Лунина сайт "бланкос".
Для голкипера сборной Украины это был седьмой матч в футболке мадридцев за сезон. Три из них Андрею удалось отстоять на ноль.
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