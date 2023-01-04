"Мы знали, какой соперник и какое поле нас ждут. Это конкурентоспособная и сильная команда с хорошими фанатами и тяжелым полем. В конце концов, была хорошая ночь для нас, что самое главное.

Лунин не пропустил, а Родриго оформил шедевр: видеообзор матча Касереньо – Реал

Реал немного владел мячом. Все из-за состояния поля. Нам не хватало контакта и игры в футбол, который мы обычно демонстрируем. Было сложно, но такие матчи нужно выигрывать. Я доволен, что провел "сухой" поединок. Это работа всей команды. Мы немало страдали, поэтому хочу поблагодарить всю команду. Главное – победа. Двигаемся дальше.

Плотный график? Тренер и его штаб справляются отлично. Мы хорошо тренируемся, готовимся, почти у каждого есть своя личная программа. С нетерпением ждем возможности играть во всех соревнованиях", – цитирует Лунина сайт "бланкос" .

Для голкипера сборной Украины это был седьмой матч в футболке мадридцев за сезон. Три из них Андрею удалось отстоять на ноль.